البيت الأبيض يعلن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محادثة مع ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب عن تضامنه على خلفية الهجوم الصاروخي على مقر إقامة الملك.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST بعد صاروخ الرياض... الملك سلمان يتصل بترامب

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان ورد لوكالة "سبوتنيك"، "أجرى الرئيس دونالد ترامب محادثة هاتفية مع ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأعرب الرئيس ترامب، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية بعد إطلاق صاروخا باليستيا على المقر الرسمي للملك سلمان".

وأضاف البيان، أن "الملك سلمان أطلع الرئيس ترامب بخطط السعودية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن".

وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلنت يوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض. وأكدت أن الصاروخ جرى تدميره من دون وقوع خسائر بشرية أو في الممتلكات.

من جهتها، أعلنت جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وقالت إنه، استهدف اجتماعاً مهماً في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.