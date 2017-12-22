الربيعة: علاقات موسكو والرياض في المجال الإنساني يجب تطويرها

أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن العلاقات التي تربط موسكو والرياض في المجال الإنساني يجب تطويرها.

موسكو- سبوتنيك . وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في مقر المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الجمعة،: "نسعى إلى إقامة علاقات متينة بين دولتينا وعليها أن تتطور في مجال تقديم المساعدات الإنسانية."

وأوضح الربيعة أن "الدول الأكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط هي اليمن وسوريا والعراق".

وعلى حد قوله فإن "المركز قدم مساعدات إنسانية لسوريا قدرها 800 مليون دولار".

ويقوم المستشار في الديوان الملكي السعودي هذه الأيام بزيارة رسمية إلى روسيا، وهي الثالثة له، والأولى كانت له بصفة وزير الصحة السعودي والثانية بصفة المشرف العام للمركز، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي وزارتي الطوارئ والخارجية.