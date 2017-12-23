العاهل السعودي يبعث رسالة إلى روسيا حول دور المملكة الإنساني في اليمن

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن زيارته الحالية إلى العاصمة الروسية موسكو جاءت بتوجيه من عاهل بلاده الملك سلمان بن عبدالعزيز.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine الولايات المتحدة كانت تريد خنق روسيا لكنها دمرت السعودية

وأوضح الربيعة خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، أمس الجمعة، أن زيارته الحالية لروسيا هي لتأكيد وتعميق العلاقات السعودية – الروسية.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن المملكة العربية السعودية "تثمن عاليا استنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق صواريخ باليستية على الرياض"، مشيدا بإدانة السفير الروسي في اليمن لذات الهجوم.

وأطلع الربيعة الجانب الروسي على أنشطة مركز الملك سلمان الإغاثية والإنسانية ومشروعاته في اليمن، وجميع دول العالم المتضررة.

المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي.https://t.co/UpD2LjQvmb#واس pic.twitter.com/XtA1lBOyIw — واس (@spagov) December 22, 2017

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 21 ديسمبر/ كانون أول، أعرب خلاله الرئيس بوتين عن إدانته استهداف العاصمة السعودية الرياض بالصواريخ، مؤكدا رفضه تعرض أمن السعودية لأية تهديدات.