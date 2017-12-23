العاهل السعودي يبعث رسالة إلى روسيا حول دور المملكة الإنساني في اليمن

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن المملكة العربية السعودية "تثمن عاليا استنكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق صواريخ باليستية على الرياض"، مشيدا بإدانة السفير الروسي في اليمن لذات الهجوم.
وأطلع الربيعة الجانب الروسي على أنشطة مركز الملك سلمان الإغاثية والإنسانية ومشروعاته في اليمن، وجميع دول العالم المتضررة.
المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي.https://t.co/UpD2LjQvmb#واس pic.twitter.com/XtA1lBOyIw— واس (@spagov) December 22, 2017
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 21 ديسمبر/ كانون أول، أعرب خلاله الرئيس بوتين عن إدانته استهداف العاصمة السعودية الرياض بالصواريخ، مؤكدا رفضه تعرض أمن السعودية لأية تهديدات.
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