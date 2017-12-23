الإمارات تدعو لتغليب العمل السياسي لدعم قضية القدس على محاولات "التهييج والاستغلال"

دعا وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش إلى تغليب العمل السياسي الفاعل في قضية الدفاع عن القدس وعدم تغليب ما أسماها محاولات "التهييج والاستغلال".

© AP Photo/ Mark Lennihan جبهة التحرير الفلسطينية: الأمم المتحدة سجلت انتصارا بتصويتها ضد قرار ترامب بشأن القدس

القاهرة — سبوتنيك . وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر" ، اليوم السبت، إن "تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي"، متابعا "الأمر المهم حالياً هو تغليب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال".

وأضاف قرقاش "الدور الأهم في ذلك يجب أن يكون فلسطينياً وعربياً".

وتأتي تصريحات قرقاش في أعقاب اتهامات لتركيا وإيران باستغلال مسألة القدس بتهييج الرأي العام العربي والإسلامي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر أوامر لوزارة الخارجية بنقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.

وأثار القرار الأمريكي موجة غضب واستنكار عربيا ودوليا.

فيما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم في المدينة المقدسة وإلى عدم نقل السفارات إليها؛ ودعمت مشروع القرار كل الدول العربية ودول إسلامية وأفريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية، بأغلبية 128 دولة، مقابل رفض 9، وامتناع 35.