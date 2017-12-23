أردوغان: أميركا عزلت نفسها والعالم يقف بجوارنا بشأن القدس

وأضاف "دعونا الدول الإسلامية وعقدنا قمة التعاون الإسلامي ودفعنا لإصدار قرار من الأمم المتحدة ضد قرار ترامب بحق القدس، وهذا يدل على أن الإيمان يصنع المستحيل".
وتابع "نحن نرى بشائر نهاية المظلمة التي تتعرض لها القدس. أميركا عزلت نفسها، والعالم كله يقف إلى جوارنا فيما يتعلق بالقدس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح قرار يعارض ما أعلنه الرئيس ترامب بأصوات 128 دولة، في مقابل 9 أصوات فقط.
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