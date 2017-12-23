القيادة المشتركة العراقية تؤكد أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة

أكدت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة، منوهة إلى أنها ترد بقوة على أي مصدر للنيران.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة، اليوم السبت، أن "الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود، والجيش العراقي، ولم تتعرض لهجوم من داخل الحدود السورية".

ولفتت القيادة إلى أن "مقطع الحدود في شمال نهر الفرات من الجانب السوري تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحصل فيه رشقات بين الحين والآخر"، مشددة "قواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران".

ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن تحرير خط الحدود السورية العراقية وتحرير كامل المدن الحدودية من القائم إلى راوة في العراق ومن دير الزور مرورا بالميادين وصولا لمنطقة البوكمال في سوريا.

وقال قائد عسكري، أمس الجمعة ، بأن قوات الحشد الشعبي في العراق أرسلت تعزيزات إلى الحدود السورية لدعم حرس الحدود بعد إطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية.

وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح في بيان: "بعد تعرض عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية لعدة ضربات بالصواريخ الموجهة وتأخر الإسناد من القوات الأمنية، تم إرسال قطعات لواء 13 في الحشد الشعبي وبادر في استهداف مصادر إطلاق الصواريخ".