الجيش الإسرائيلي يفرق مسيرة جماعية لـ "بابا نويل" في بيت لحم

فرقت قوات الجيش الإسرائيلي مظاهرة عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، شارك فيها عشرات الفلسطينيين الذين ارتدوا زي بابا نويل الذي يرمز لبدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

© REUTERS/ Ronen Zvulun إسرائيل تقول إنها اعتقلت ثلاثة أتراك في القدس وسط اضطرابات

رام الله — سبوتنيك . وقال شهود عيان من المظاهرة لـ"سبوتنيك" إن "خرجت المظاهرة لإيصال رسالة مفادها أن "من حق الشعب الفلسطيني الاحتفال بالأعياد المسيحية في مدينة بيت لحم مهد المسيح، والتي تعرف بمدينة المحبة والسلام".

كما ندد المشاركون بإعلان الرئيس الأمريكي القدس كعاصمة لإسرائيل.

وتبدأ الطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد غدا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسط رفض وجدل دولي.

وكانت واشنطن استخدمت حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، الاثنين الماضي، ضد قرار عربي تقدمت به مصر، يرفض الاعتراف بأي تغيير على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته، أمس الأول الخميس، بأغلبية 128 دولة مقابل 9 رافضين، وامتناع 9 آخرين.

وأثار قرار ترامب موجة احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية، وأسفرت مواجهة الجيش الإسرائيلي لهذه الاحتجاجات عن مقتل 14 فلسطينيا، وما يقرب من 3 آلاف مصاب، واعتقال المئات، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.