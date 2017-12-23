عمليات الهجوم والهجوم المضاد لا تزال مستمرة بين "أنصار الله" و"قوات هادي"

أسفرت معارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بـ"التحالف العربي" ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شرق العاصمة صنعاء عن مقتل وإصابة 15 شخصا.

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي في مديرية نهم بالجهة الشرقية لصنعاء، أن "قوات الرئيس هادي تمكنت اليوم السبت من السيطرة الكاملة على جبل الصلطاء وتبة القناصين بعد الالتفاف على مسلحي جماعة "أنصار الله" من جهة سد ضبوعة، إثر معارك استمرت اكثر من 10 ساعات".

وفي جبهة بران بذات المديرية، عززت قوات الرئيس هادي تقدمها في منطقتي الحول وبني بارق.

ووفقا للمصدر، "فقد سقط في المعارك 15 قتيلا وجريحا وأعطبت مدرعة وآلية عسكرية".

إلى ذلك، هاجم "أنصار الله" مواقع للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر ميداني في الجماعة إن "مسلحيهم شنوا هجوما على قوات الرئيس هادي في جبل ريشان والتبة الحمراء بمديرية موزع".

وأعطب "أنصار الله" آلية تابعة للجيش اليمني شمال منطقة يختل في مديرية المخا.

يذكر التحالف المكون من قوات عسكرية لدول عربية وإسلامية تقودها السعودية، يواصل عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" في كافة أنحاء اليمن بهدف "إعادة الشرعية" ممثلة بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء.

وتخطت الحرب الدائرة في اليمن عامها الثاني على التوالي، فيما تشير إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، فيما نزح أكثر من 3 ملايين شخص، بحسب معطيات الأمم المتحدة.