عبد الله صبري: لا بديل عن الدولة المدنية والتوافق المجتمعي في اليمن

قال عبد الله صبري، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين بصنعاء، "بعد ألف يوم من الثبات والصمود في مواجهة التحالف والحصار، لم يعد لدينا شك في أن النصر قادم، فقد واجهنا تحديات لم نتخيل أننا سنتجاوزها".

ودعا صبري، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم السبت، 23 ديسمبر/ كانون الأول، 2017، القوى السياسية، أن "تتحرك بثقة ومسؤولية نحو بناء اليمن الجديد من خلال رؤى استراتيجية يتم التوافق عليها في ضوء نقاش عام، وأن نتطرق فيه إلى المسكوت عنه، خاصة أن ثمة ضبابية لا يمكن نكرانها تجاه النظام السياسي المنشود، والرؤية السياسية لطبيعة النظام والدولة التي تنشدها قوى ثورة 21 سبتمبر/ أيلول".

وتابع صبري، "إذا كنا متوافقين أن هذه التضحيات يتعين أن تدلف بنا إلى دولة قوية ومستقرة ذات سيادة، بعيداً عما ألفناه من تدخلات ووصاية خارجية خلال العهد السابق، فإن ثمة منجزات وتراكمات وطنية تتعلق بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة، لا يمكن القفز عليها، وتأخير النقاش حولها حتى يتحقق الانتصار الكبير، بل أن شروع القوى السياسية والوطنية في رسم ملامح العهد الجديد، سيدفع ببقية فئات المجتمع إلى المساهمة في ملحمة الدفاع المقدس بمختلف متطلباتها، وهم مطمئنون إلى أن القادم أفضل، حيث لا مجال للتراجع عن الدولة المدنية الديمقراطية والعادلة التي يتوقون إليها ويضحون لأجلها".

ولفت صبري إلى أن "لهذه الخطوات أولوية ملحة، وأن الطرف الآخر لا يملك مشروعاً ولا شرعية، وإن إدعاهما، وتجربته على مدى عامين في الجنوب ومأرب، تؤكد على عجزه وفشله في بناء الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، وذلك على عكس الحالة الإيجابية في صنعاء، حيث الأمن والاستقرار، وحيث مظاهر الدولة على الأقل، قائمة وهي تقاوم أضرار العدوان والحصار وتداعياتهما، ولن أضيف جديداً بالإشارة إلى أن اليمن تعيش وضعاً انتقالياً منذ سبع سنوات، وقد حان الوقت لكي تنجز القوى السياسية والوطنية في الداخل عقداً اجتماعياً جديداً دون انتظار حل سياسي مع الرياض قد لا يأتي في القريب العاجل".

ومضى بقوله، "تجربة الحركات السياسية الإسلامية، وقد استهوت الشعارات الدينية ووظفتها في سبيل الوصول إلى السلطة، وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي، وهي تدير الدولة العميقة، وترعى مصلحة كل فئات المجتمع بما في ذلك المعارضين لها، ولو أنها تسلحت ببرنامج متكامل وواقعي ومتوافق عليه مع شركاء الوطن، لأمكن لها تفادي الفشل والسقوط السريع".

وناشد صبري، القوى السياسية أن "تتطلع إلى حوار وطني على قاعدة مواجهة الحرب، وبناء الدولة، وصيانة المكتسبات الوطنية".