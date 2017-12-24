وفاة فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

توفي شاب فلسطيني، اليوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب محمد سامي الدحدوح (19 عاما)، متأثرا بجراح أصيب به، في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يوم 8 ديسمبر الجاري، شرق مدينة غزة.

الشهيد محمد سامي الدحدوح الذي ارتقى قبل قليل متأثرًا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/CdSboWujXV

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت الرصاص الحي مباشرة على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى إصابته في الرقبة، في أثناء الاحتجاجات التي خرجت رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومع إعلان الصحة الفلسطينية وفاة الدحدوح يصل عدد القتلى الفلسطينيين، منذ إعلان ترامب بشأن القدس، إلى 16 فلسطينيا.