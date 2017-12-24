في وجود بن نايف.. أول مسؤول سعودي يكشف ظروف احتجازه(صور وفيديو)

ويقول الدويش في المقطع إن "الشؤون الخاصة الملكية تجلب لهم "مفطحات" ليل ونهار، ومعاملتهم طيبة".
وكانت السلطات السعودية، أفرجت، خلال اليومين الماضيين، عن الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، من بين آخرين من المحتجزين في "الريتز كارلتون" بالرياض على خلفية قضايا فساد عام، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.
وتناقل ناشطون صوراً تظهر العساف والدويش بعد خروجهما من الريتز، ولم يتم الكشف عن مبالغ التسوية التي ألزم العساف والدويش بدفعها قبيل الإفراج عنهما فيما يرجح أنها تقدر بمئات الملايين، وكان في استقبال سعود الدويش، بعد الإفراج عنه، ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، وذلك وفقاً للصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.
#محمد_بن_نايف#سعود_الدويش#فرحه_مطير_بسعود_الدويش— *Nada (@nadda28678) December 23, 2017
الله يسعد خواطر حمران النواظر
والحمدالله على سلامة شيخ مطير#الدوشان #الدويش#حمران_النواظر #هل_الردات #مطير #أهل_الثلاث pic.twitter.com/s9rsqJVg4u
#الصمان #مطير— سعود بن ماجد الدويش (@saud_allduwish) December 22, 2017
قبل قليل المهندس #سعود_ماجد_الدويش في قصره بالرياض مع الشيخ بدر بن ماجد الدويش pic.twitter.com/uFQ5kyN2gn
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