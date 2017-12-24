توأم سيامي فلسطيني يصل إلى الرياض لتلقي العلاج

وصل، اليوم الأحد، إلى مطار "قاعدة الملك سلمان الجوية" بالرياض، التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح، وأدخلا على الفور إلى "مدينة الملك عبد العزيز الطبية" التابعة للحرس الوطني في الرياض، وذلك للعلاج ودراسة إمكانية الفصل.

© Sputnik. Sergey Guneev مفاجأة مذهلة للأطباء...اختفاء توأم من رحم الأم وظهوره في بطن أخيه

القاهرة — سبوتنيك . وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أن "هذه اللفتة الإنسانية تأتي امتداداً لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان الفلسطيني والوقوف إلى جانبه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الربيعة أن التوأم حنين وفرح من قطاع غزة، تلتصقان في منطقتي البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية، وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة، للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.

وكان ولي العهد السعودي وجه، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح، من مدينة غزة إلى "مدينة الملك عبد العزيز الطبية"، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

وولدت الطفلتان بعملية قيصرية، في أحدى المستشفيات بقطاع غزة، وصرح الأطباء، وقتها، بأن الطفلتين "في وضع صحي متباين".