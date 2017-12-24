"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على قوات تابعة لهادي

أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخا باليستيا، اليوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، على قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية شرق العاصمة صنعاء.

© REUTERS/ Khaled Abdullah مصدر عسكري يمني يوضح حقيقة اعتقال الحوثي

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدة الصواريخ في جماعة أنصار الله أطلقت اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً محلي الصنع نوع قاهر M2 "مداه 400 كيلومتر" المطور من منظومة سام 2 للدفاع الجوي روسية الصنع على تجمع لقوات الرئيس هادي في منطقة الفرضة بمديرية نهم شرق صنعاء".

وأشار المصدر، أن "الصاروخ استهدف تجمع قيادات وتعزيزات للجيش اليمني، وأن القصف خلف خسائر في الأرواح والعتاد".

ويأتي إطلاق الصاروخ، عقب تحقيق قوات الرئيس هادي تقدماً في مديرية نهم المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية.

ويشهد اليمن منذ عام 2014، نزاعا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية منذ 26 مارس/آذار2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.