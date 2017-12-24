الإعلان عن أول ثلاث مباريات تحضرها النساء في السعودية

أنهت الملاعب الثلاثة، التي أقرتها هيئة الرياضة السعودية لاستقبال العائلات والنساء لحضور المباريات، جميع التحضيرات الخاصة بتنفيذ القرار، وذلك بحسب ما أعلن وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة المهندس عبدالرحمن القضيب.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن القضيب قوله إن "الملاعب التي ستحتضن العوائل بعد قرار السماح هي إستاد الملك فهد في الرياض، وإستاد الملك عبدالله في جدة، وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام".

وأشار إلى أنه سيكون هناك تقييم في المرحلة الأولى للملاعب الثلاثة ومن ثم الانطلاقة إلى الملاعب المتبقية لأنه من الصعب البداية في جميع الملاعب، التي تفتقد للخبرة الكافية كونها المرة الأولى ويحتاج الأمر لمشاركة جماعية من الشركات الراعية للمنافسات المحلية وشركات التسويق والاستثمار.

وذكر القضيب أنه تم تجهيز الممرات الخاصة بالملاعب الثلاثة ومواقف السيارات، وإعداد خطة للعمل خصوصا في إستاد الملك فهد في الرياض، الذي استقبل أكثر من فعالية عائلية في الفترات الماضية، وبالتالي أصبحت الأمور ميسرة وسهلة أمام العاملين فيه.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة تحضرها العائلات هي مباراة الأهلي والباطن في استاد الملك عبد الله بجدة يوم 12 يناير/ كانون الثاني، ثم مباراة الهلال أمام الاتحاد في 13 يناير باستاد الملك فهد في الرياض، ثم مباراة الاتفاق أمام الفيصلي يوم 18 يناير 2018 باستاد محمد بن فهد في الدمام.

الملاعب السعودية جاهزة لاستقبال العائلات.. والبداية بالهلال والاتحادhttps://t.co/bFDZCoP9cZ pic.twitter.com/yCSKZ7gg1m — جريدة الرياض (@AlRiyadh) December 24, 2017

​وأوضح وكيل الشؤون الفنية والاستثمار في هيئة الرياضة أنه "بعد عملية التقييم سيتم دراسة كل السلبيات والإيجابيات وبعدها سيعمم لكل الملاعب، وبالنسبة لتخصيص الأماكن فهناك ترتيبات لكل ملعب من الملاعب الثلاثة لتحديد الإعدادات النهائية للحضور ومن ثم الأماكن للجلوس في مدرجات الملعب، وقبلها البوابات الخاصة للدخول ".

وعن إمكانية تجربة الدخول بالبوابات الإلكترونية للعائلات لتسهيل دخولهم في الملاعب الثلاثة، قال القضيب "سيكون التطبيق بطرق متعددة وهي نظام شراء التذاكر التي سيتم الاستثمار فيه، والبوابات الإلكترونية سيتم التحكم فيها في نقلها بين الملاعب ونقلها إلى أماكن أخرى في الملعب في حال كان الملعب مزدحم ونريد فك هذا الزحام، لذلك الحلول موجودة لدينا في ملاعب الهيئة أو حتى الأندية، ولكن البداية ستكون لملاعب الهيئة ومن ثم الأندية حسب الإمكانيات المتوفرة".