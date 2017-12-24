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02:48 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مخيم لاجئين سوريين

    الجيش السوري يؤمن عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم

    © REUTERS/ ALKIS KONSTANTINIDIS
    العالم العربي
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    قامت وحدات من الجيش العربي السوري بتأمين عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.

    الحدود السورية الأردنية
    © AP Photo/ Raad Adayleh
    مسلحون يمنعون النازحين من مغادرة "مخيم الركبان" بوجود أمريكي على الحدود السورية الأردنية
    وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا عادوا اليوم إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية بعد أن قامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.

    ولفتت الوكالة السورية إلى أن أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء ووصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان تحت حماية وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقي.

    ويضم مخيم الركبان آلاف المهجرين الذين خرجوا من منازلهم في أوقات سابقة هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية قبل أن يقوم الجيش وحلفاوءه باجتثاث الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم في البادية السورية.

    وتتقاطع التقارير والمعلومات حول الوضع الإنساني السيء الذي يعيشه المهجرون في مخيم الركبان بسبب سيطرة تنظيمات إرهابية مدعومة مما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة على محيط المخيم حيث تمنع هذه التنظيمات وصول الأدوية والغذاء والمساعدات إلى المخيم.

    وسبق للجيش العربي السوري أن قام نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتأمين عودة 25 من المختطفين من قبل إرهابيي "داعش" في البادية إلى منازلهم في مدينة القريتين.

    انظر أيضا:

    البنتاغون:واشنطن مستعدة للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم " الركبان " للاجئين
    الدفاع الروسية: الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان السوري تتدهور بشكل حاد
    الأردن يحث الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها تجاه مخيم الركبان للاجئين السوريين
    التحالف الدولي في سوريا يرد على اتهامه بعرقلة إيصال المساعدات لمخيم الركبان
    الصفدي: التعامل مع مخيم الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية
    الدفاع الروسية: لاجئو مخيم الركبان "رهائن" أو "دروع بشرية" للقاعدة الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في سوريا, تامين عودة المهجرين, الجيش العربي السوري, مخيم الركبان, الحدود السورية الأردنية, سوريا
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