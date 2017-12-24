البرغوثي: سننتصر كما انتصر "الفلسطيني الأول" عيسى المسيح

أعرب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن أسفه كون المصالحة الفلسطينية لم تتحقق وهي تتعثر، مشيرا إلى أنه من الواجب إنهاء هذه الثغرة من أجل تشكيل قيادة فلسطينية واحدة.

© Sputnik. Said Tzarnaev قاديروف: القدس باقية إلى الأبد أما ترامب فإلى الزوال

ولفت البرغوثي في حديث لقناة " الميادين " إلى أن إصرار الفلسطينيين على الفرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح "يأخذ طابع المقاومة والصمود"، حيث أن الفلسطينيين سينتصرون على مضطهديهم كما انتصر المسيح "الفلسطيني الأول" على مضطهديه. على حد تعبيره.

وجاء كلام البرغوثي على وقع الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح التي انطلقت من مدينة بيت لحم وعمت مدن فلسطينية أخرى اليوم الأحد، بالتزامن مع استمرار التحركات المنددة باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين مصرون على الفرح وهذا نمط من المقاومة بات يسم حياتهم، مؤكدا أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين وأن الحراك لـ"إزالة قرار ترامب والوصول إلى هدفنا مستمرة".

ووصف البرغوثي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "كاذب"، وذلك لأنه "هو الذي لا يريد السلام أما نحن فنريد السلام وليس الاستسلام".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 7 كانون الأول/ ديسمبر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس اعترافا منه بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وقوبلت الخطوة الأمريكية برد فعل شعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية مذاك انتفاضة نصرة للقدس، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 14 قتيلا وأكثر من 3000 جريحا.

وفي هذا السياق، صوتت 128 دولة لصالح مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين قرار واشنطن حول القدس، وقد تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية بأغلبية مطلقة.

وعلى إثر ذلك قررت إسرائيل الانسحاب من منظمة "اليونسكو" على خلفية ما وصفته بالهجمات "المنتظمة" من قبل المؤسسة الدولية.