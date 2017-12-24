مجهولون يقصفون قصرا رئاسيا في عدن

قصف مجهولون قصر المعاشيق الرئاسي في محافظة عدن، جنوب اليمن، بقذاف الهاون، مما خلف أضرارا في محيطه، فيما أحرزت القوات الحكومية تقدما عسكريا ملحوظا في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد مصدر محلي لوكالة سبوتنيك بأن "عددا من قذائف الهاون سقطت مساء الأحد، قرب قصر المعاشيق في مديرية كريتر والجبل المطل عليه، مخلفة أضراراً مادية".

وأوضح المصدر أن "شظايا القذائف أصابت منازل وسيارات مجاورة للقصر".

وأعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في محافظة البيضاء وسط البلاد، وقال موقع الجيش اليمني إن وحداته "سيطرت على قرى مسور والرحيب وأدمة في مديرية ناطع، وقرى أخرى في مديرية نعمان عقب معارك وصفها بالضارية مع أنصار الله خلفت قتلى وجرحى".

وأوضح الجيش أن "التقدم الميداني الجديد لقوات الرئيس هادي يأتي بعد السيطرة الكاملة على سلسلة جبال ريدان الاستراتيجية وعقبة القنذع الحدودية مع محافظة البيضاء والتابعة إدارياً لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن".

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات هادي وجماعة "أنصار الله" في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر في البيضاء والمتاخمة لمنطقة يافع في محافظة لحج جنوب اليمن.

فيما شن طيران التحالف بقيادة السعودية عدة غارات جوية، على منطقة سبلة الجرم في مديرية القريشية استهدفت دبابة وآليات لمسلحي "أنصار الله"، فيما أفاد مصدر طبي بأن "غارة للتحالف على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه بصعدة، أسفرت عن مقتل شخص واحد".

وأضاف المصدر أن "3 آخرين أصيبوا بجراح متفاوتة بغارة لطيران التحالف على منطقة الحجلة في مديرية رازح"، التابعة لصعدة.

وتصاعدت حدة المواجهات العسكرية في اليمن في الآونة الأخيرة، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل أسابيع.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

يذكر أن الصراع في اليمن أسفر إلى الأن عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.