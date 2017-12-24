بادرة حسن نية من "أنصار الله" تجاه أنصار الرئيس اليمني السابق صالح

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الإفراج عن مائة وستين من الأسرى المدنيين، الذين اعتقلتهم على خلفية المواجهات الدامية بين مسلحيها، وبين قوات الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في صنعاء ومحافظات عمران وحجة والمحويت.