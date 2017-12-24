كيف بدت عهد التميمي بعد 6 أيام من اعتقالها (فيديو)

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد الإفراج عن الطفلة عهد التميمي (17 عاما) بكفالة مالية.

وقال باسم التميمي، والد الطفلة الفلسطينية، إن محامي "عهد" تقدم بطلب إلى محكمة "عوفر" الإسرائيلية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار، بدعوى أن هناك حاجة للتحقيق معها.

الاحتلال يرفض طلب الإفراج عن عهد التميمي بحجة وجود حاجة للتحقيق معها.. — طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017 ​​وقررت المحكمة استكمال محاكمتها يوم غد الاثنين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي ووالدتها ناريمان، وثم اعتقل الأربعاء ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

ونشر حساب لإعلامي فلسيطني يدعى طارق الفرا مقطع مصور لتميم أثناء دخولها إلى المحكمة، وبحسب المقطع تبدو تميم مكبلة اليدين وتجلس بين شرطيتين إسرائيلتين، وتتحدث إلى محاميتها، وجاء صوت من المحكمة يسألها: "عهد أنت مليحة؟" فأجابت عهد بتحريك رأسها "بنعم".

قيدوا يدها حتى لا ترفع شارة النصر, عهد التميمي اليوم خلال جلسة في محاكم الاحتلال الصهيوني.#FreeAhedTamimi #عهد_التميمى pic.twitter.com/QVpBKKHwjU — طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017

​بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" فإن عهد اشتكت من رفض السلطات الإسرائيلية إدخال ملابس لها منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي من منزلها في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، وظهرت عهد بنفس ملابسها التي اعتقلت بها.

عهد التميمي تشتكي البرد لرفض الاحتلال إدخال ملابس لها, بحيث ظهرت في المحكمة الصهيونية اليوم بنفس الملابس التي اختطفت بها. #عهد_التميمى #FreeAhed_Tamimi pic.twitter.com/vPRPZcDvKR — طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017