كيف بدت عهد التميمي بعد 6 أيام من اعتقالها (فيديو)

الاحتلال يرفض طلب الإفراج عن عهد التميمي بحجة وجود حاجة للتحقيق معها..— طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017
وقررت المحكمة استكمال محاكمتها يوم غد الاثنين.
قيدوا يدها حتى لا ترفع شارة النصر, عهد التميمي اليوم خلال جلسة في محاكم الاحتلال الصهيوني.#FreeAhedTamimi #عهد_التميمى pic.twitter.com/QVpBKKHwjU— طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017
بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" فإن عهد اشتكت من رفض السلطات الإسرائيلية إدخال ملابس لها منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي من منزلها في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، وظهرت عهد بنفس ملابسها التي اعتقلت بها.
عهد التميمي تشتكي البرد لرفض الاحتلال إدخال ملابس لها, بحيث ظهرت في المحكمة الصهيونية اليوم بنفس الملابس التي اختطفت بها. #عهد_التميمى #FreeAhed_Tamimi pic.twitter.com/vPRPZcDvKR— طارق الفرا — فلسطين (@TareqFarra) December 24, 2017
ونقلت الوكالة عن الصحفية نجوان السمري مراسلة قناة الجزيرة بمدينة القدس المحتلة التي حضرت جلسة المحكمة "إن غالبية الجلسة اليوم تطرقت لظروف اعتقالها".
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