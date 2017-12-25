نتنياهو على "تويتر": "عيد ميلاد سعيد"...القدس عاصمة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القدس عاصمة إسرائيل، وذلك في رسالة على صفحته على "تويتر"، أمس الأحد 24 ديسمبر / كانون الأول.

© REUTERS/ Ammar Awad الكشف عن خطة إسرائيل الجديدة بشأن القدس

وتابع: "عيد ميلاد سعيد. القدس عاصمة إسرائيل".

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل في 6 ديسمبر الجاري، وتسبب قراره بموجة انتقادات عالمية واسعة.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في21 ديسمبر/ كانون الأول، جلسة طارئة بشأن القدس، صوتت خلالها 128 دولة ضد قرار ترامب.

ويطالب مشروع القرار بعدم جواز تغيير طابع مدينة القدس، ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).