إيران تطلق وصفا جديدا على وزير الخارجية السعودي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد طهران.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الاثنين 25 ديسمبر /كانون الأول، إن "تصريحات الجبير لا تليق بالرد، مشيرا إلى أن الجميع على علم بدور إيران في مكافحة الإرهاب"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وصف قاسمي وزير الخارجية السعودي بالشخص "الذي يثرثر ويطلق تصريحات عبثية ضد إيران حين يستيقظ"، مؤكدًا أن "الجميع يعلم بإجراءات إيران في محاربة الإرهاب؛ وعلى الجبير أن يتعلم أنه من الممكن شراء بعض الإجراءات بالدولار، ولكن ذلك لن يجلب له ولحكومته الجاهلة سوى الذل والهوان".

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED الخارجية الإيرانية تهاجم الجبير

وحول استراتيجية أمريكا الجديدة واعتبار "إيران تهديدا"، قال قاسمي: "نحن اتخذنا موقفا تجاه هذا الأمر، كما يمكن من خلال شخصية ترامب مقارنة هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات السابقة لأمريكا، كان العداء الصريح واضح، أن ترامب مستاء بسبب الهزائم المتكررة للإرهابيين في المنطقة".

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى هذه الاستراتيجية بعقلانية فهي فارغة المضمون ولا تستحق الاهتمام ولا يمكن لها أن تؤثر في السياسات الدقيقة والمنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم".