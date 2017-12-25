ضابط يمني: "قوات هادي" سيطرت على مناطق صحراوية في البيضاء

أكد العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، أن المعارك في محافظة البيضاء تدور في مناطق صحراوية على الأطراف، وأن "القوات المسلحة" واللجان الشعبية التابعة لهم تسيطر على 85% من مساحة المحافظة.

وتابع راشد في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، 25 ديسمبر/ كانون الأول، أن "قوات هادي تسيطر على الجزء الشرقي الجنوبي فقط وهو لا يتجاوز 15% من مساحة المحافظة، وأن المناطق التي قال التحالف أنه سيطر عليها اليوم هي مناطق صحراوية وجبلية وهي مساحة كر وفر للقوات وليست لها أهمية استراتيجية".

وأضاف راشد، أن "البيضاء كانت المركز الرئيسي للقاعدة يتنقلون فيها من جبل إلى جبل، وقد قمنا بتطهير المناطق التي نسيطر عليها، ومازالت القاعدة تمارس مهامها بكل سهولة في المناطق الجبلية التي يسيطر عليها التحالف".