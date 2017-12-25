شرط تونسي وحيد لفك حظر الطيران على الإمارات

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أنه تلقى اعتذارات من مسؤولين إماراتيين حول القرار بحظر سفر التونسيات، لكن بلاده تريد اعتذارا رسميا من دولة الإمارات.

تونس — سبوتنيك . وقال الجهيناوي، اليوم الإثنين، في تصريحات للتلفزيون الرسمي التونسي إنه: "تلقى اتصالات من المسؤولين الإماراتيين حيث قدموا اعتذاراتهم"، وأضاف "تونس تريد تقديم اعتذار علني من الإمارات".

وكانت الحكومة التونسية قد قررت أمس الأحد تعليق عمل شركات الطيران الإماراتية في مطارات تونس، ردا على قرار السلطات الإماراتية حظر سفر النساء التونسيات من وإلى الإمارات واستعمال مطاراتها للعبور وحظر سفرهن على متن الشركات الطيران الإماراتية.

وبحسب مسؤولين تونسيين فإن الجانب الإماراتي اتخذ قرار الحظر بسبب تقارير ومعلومات استخباراتية تفيد بوجود خطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف شركات الطيران، ومطارات إماراتية من قبل تونسيات يرجح أنهن كن ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي وخرجوا من سوريا.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية خميس الجهيناوي، أن قرار تونس تعليق عمل شركات الطيران الإماراتية إلى تونس سيظل ساري المفعول حتى مراجعة الأخيرة قرارها السابق.

وكلف السبسي وزير الخارجية بالعمل على تجاوز الأزمة الطارئة بين تونس والإمارات، مشددا على ضرورة صون كرامة التونسيين داخل وخارج البلاد، والحفاظ على حرية التنقل.

وفي وقت سابق اجتمع سؤولون حكوميون تونسيون في جلسة طارئة مع ممثلين عن طيران الإمارات لبحث قرارها منع سفر التونسيات.