الجيش المصري: مقتل 8 مسلحين والقبض على آخر في مداهمات بوسط سيناء

© REUTERS/ HANDOUT السيسي يعلن عن مشروع جديد في سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين 25 ديسمبر/ كانون الأول، إنه تم القضاء على عدد (8) فرد تكفيرى شديدى الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء فضلاً عن إكتشاف وتدمير عدد 8 مخبأ.

وأضاف المتحدث أنه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، حيث تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية من الكشف عن 8 مخبأ، ودراجة نارية.

وفى سياق آخر تم ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر وضبط عدد (5) عربة تحتوى على كميات كبيرة من المواد المخدرة حسب المتحدث العسكري.





وقال المتحدث إن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.