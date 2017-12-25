محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

الاحتلال الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية #عهد_التميمي 4 أيام#الحرية_لعهد_التميمي #ايقونة_فلسطين #نفير_القدس pic.twitter.com/l8QJlyWAG5— سندس الشريف (@sondos2200143) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
ورفضت المحكمة أمس الأحد الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها بدعوى أن هناك حاجة إليها لاستكمال التحقيقات.
عهد التميمي (17 عاماً) اعتقلتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قرية قرب رام الله pic.twitter.com/RRR9PypBth— عهد التميمي (@3HDALTMEMY) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وفي شريط فيديو الذي صور بواسطة هاتف محمول على الأرجح، تظهر فتاتان (عهد ونور التميمي) وهما تحاولان صد جنديين إسرائيليين عن ساحة منزلهما، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، ما أجبرهما على التراجع إلى الخلف.
أبهرني صمودك يا طفلتي— عهد التميمي (@3HDALTMEMY) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧
معنوياتها عالية ومنعوني من الحديث معها
وكأني لم أربيكي ولكن أنتي التي ربتني#عهد_التميمي pic.twitter.com/uEWnEJRdcb
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