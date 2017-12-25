محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

وبحسب وكالة "فلسطين برس" للأنباء فإن المحكمة العسكرية الإسرائيلية مددت اليوم الإثنين اعتقال عهد وابنة عمها نور التميمي (21 سنة) أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

​ورفضت المحكمة أمس الأحد الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها بدعوى أن هناك حاجة إليها لاستكمال التحقيقات.

و​بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" فإن عهد اشتكت من رفض السلطات الإسرائيلية إدخال ملابس لها منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي من منزلها في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة، وظهرت عهد بنفس ملابسها التي اعتقلت بها.





واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي ووالدتها ناريمان، الثلاثاء الماضي، ثم اعتقل الأربعاء ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

عهد التميمي (17 عاماً) اعتقلتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قرية قرب رام الله pic.twitter.com/RRR9PypBth — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

​وفي شريط فيديو الذي صور بواسطة هاتف محمول على الأرجح، تظهر فتاتان (عهد ونور التميمي) وهما تحاولان صد جنديين إسرائيليين عن ساحة منزلهما، وتبدأ الفتاتان بدفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، ما أجبرهما على التراجع إلى الخلف.

ودشن مستخدمون المواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم "#FreeAhedTamimi" وكذلك "#الحرية_لعهد_التميمي" و"عهد_التميمي" للمطالبة بالإفراج عن الفتاة التي تحولت إلى أيقونة من أيقونات القضية الفلسطينية.