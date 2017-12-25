إسرائيل تتخذ قرارها بشأن 3 أتراك اعتقلتهم خلال مظاهرات القدس

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن السلطات أمرت بترحيل اثنين من ثلاثة أتراك احتجزتهم الشرطة فترة وجيزة خلال مظاهرات فلسطينية يوم الجمعة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© REUTERS/ Ronen Zvulun الصليب الأحمر يوبخ إسرائيل بعد إهانة عضو في الكنسيت لعائلات مساجين فلسطينيين

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تم احتجاز الأشخاص الثلاثة، يوم الجمعة، للاشتباه في اعتدائهم على أفراد من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأفرجت محكمة إسرائيلية عن الرجال الثلاثة يوم السبت دون توجيه اتهامات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية، إنه من المقرر ترحيل أحدهم يوم الإثنين والآخر يوم السبت، مشيرة إلى أنهما دخلا إسرائيل بجوازي سفر بلجيكيين.

وأوضحت المتحدثة أنها لا تملك معلومات بشأن المواطن التركي الثالث.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية الرجال الثلاثة بأنهم من السائحين الأتراك.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للأتراك الثلاثة وسط مجموعة من الرجال والفتيان يرتدون طرابيش خارج المسجد الأقصى، وكان أحدهم يرتدي قميصا عليه صورة العلم التركي ولوح بالعلم الفلسطيني وحمل الاثنان الآخران صورا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويعارض إردوغان علنا الإجراء الذي اتخذه ترامب بشأن القدس والذي يمثل تحولا عن نهج دام عقودا في السياسة الأمريكية بشأن وضع المدينة التي احتلت إسرائيل قطاعها الشرقي في حرب عام 1967 ويضم مواقع مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين.