الشورى السعودي: إعفاء المشاركين في "عاصفة الحزم" من القروض العقارية

وطالب الشورى، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق من التنظيم الجديد للدعم السكني ودراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.وطالب مجلس الوزراء بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته على تحصيل قروضه المتأخرة.وفي جلسته العادية السابعة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، طالب "الشورى"، اليوم، "الصندوق" بدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، ومشروع مذكرة مماثلة مع جمهورية غينيا الاستوائية.