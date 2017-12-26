بالفيديو... العاهل الأردني مقاتلا بمناورة عسكرية

نشرت القوات المسلحة الأردنية، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو للعاهل الأردني وهو يشارك بمناورة عسكرية بصفة عسكري في فرقة خاصة تابعة للجيش الأردني.

© AFP 2017/ AHMAD GHARABLI الملك الأردني يبحث تبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مع ماكرون

وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو الملك عبد الله الثاني بالزي العسكري الكامل، حيث يستعد لعملية تدريبية ضمن فرقة خاصة في الجيش الأردني تقوم بعملية محددة الأهداف. وكان للملك الأردني دور مهم في العملية من خلال مشاركته كعسكري لعب دورا محوريا في العملية من خلال الهجوم والإسناد.

وشارك في المناورة العسكرية طائرات هليكوبتر ومدرعات ودبابات، بالإضافة إلى سلاح المدفعية. وكان للملك الأردني دور الهجوم على الأهداف الإرهابية، ووثق الفيديو كذلك قيام الملك بدور الإسناد الناري للقوة المهاجمة وضمان الغطاء الناري لها خلال التقدم نحو الأهداف.

يذكر أن العاهل الأردني هو ضابط في الجيش الأردني التحق بصفوف الجيش برتبة ملازم أول، وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين، وحاز على أوسمة عسكرية عديدة وتابع تحصيله العلمي خارج البلاد وشارك في العديد من الدورات العسكرية الخارجية.