بيان من الأحزاب الكردية السورية بشأن مؤتمر سوتشي

© Sputnik. Mikhail Voskresensky بوغدانوف: الحوار الوطني السوري في سوتشي يجب أن يعقد برعاية الأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان وقعت عليه عدة أحزاب كردية سورية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، أنه بخصوص المسعى الروسي لعقد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني "نحن الأحزاب الممثلة بالإدارة الذاتية، الموقعة على هذا البيان، نبدي تأييدنا لعقد أي مؤتمر من شأنه ينهي الاستبداد ويحقق السلام، ونؤكد على حقّنا في حضوره لتمثيل شعبنا فيه".

وشددت الأحزاب على أن "المشاركة في هذا المؤتمر يجب أن تكون تحت اسم الإدارة الذاتية الديمقراطية والقوى السياسية في شمال سوريا، ولن نشارك بغير ذلك كأفراد أو أشخاص من مكونات شمال سوريا"، وتابعت: "يجب عدم إخضاع التحضير للمؤتمر وتوجيه الدعوات للحضور وفق مشيئة الحكومة التركية المعادية لقوات سوريا الديمقراطية أو للأحزاب الوطنية الأخرى التي ترى التدخل التركي سياسياً وعسكرياً تجاوزاً لحدودها".

وأكدت الأحزاب أنها "أُقصيت وممثلي الإدارة الذاتية والكيانات السياسية في شمال سوريا من حضور المحافل الدولية مثل جنيف وأستانا، بضغطٍ من الدولة التركية"، متابعة "وبسبب عدم التمثيل الحقيقي للشعب السوري وقواه السياسية والعسكرية الموجودة على الأرض في هذه المحافل، باءت جميعها بالفشل".

وذكر البيان، أن "الأحزاب الموقعة هي: الهيئة الوطنية العربية، وحزب الاتحاد السرياني، وحزب اليساري الكردي في سوريا، وحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحزب الآشوري الديمقراطي، وأحزاب التجمع اليساريين والديمقراطيين الكرد في سوريا، وأحزاب التحالف الوطني الكردي في سوريا، وأحزاب حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب التآخي الكردستاني، وحزب روج الكردستاني، واتحاد شبيبة روج آفا، واتحاد المرآة الشابة، ومؤتمر ستار".