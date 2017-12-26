ليبيا: مؤتمر لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن الليبية

واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في بعض المناطق المعزولة لكن الحياة عادت لطبيعتها في باقي أنحاء المدينة وإن كانت بعض الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل بفعل القصف والضربات الجوية.
وقال منظمون إن المؤتمر سيعقد تحت مسمى "المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي" في الفترة من 19 إلى 21 مارس/ آذار. وأضافوا في دعوة نشرت على الإنترنت أن معرضا مدته ستة أيام سيقام في نفس الشهر.
وحفتر حليف للحكومة ومجلس النواب في شرق ليبيا. وأوضحت الدعوة أن المؤتمر سيكون برعاية مجلس النواب.
ووفقا لـ"رويترز" فإن الأمم المتحدة سعت إلى مد الجسور بين طرفي النزاع الدائر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وجرى تعليق المحادثات في أكتوبر/ تشرين الأول.
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