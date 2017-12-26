ليبيا: مؤتمر لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن الليبية

أعلنت السلطات في شرق ليبيا عن عقد مؤتمر في مارس/ آذار لحشد الدعم لإعادة إعمار مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة ليبية بعد أن لحقت بها أضرار بالغة جراء ثلاث سنوات من القتال.

© AFP 2017/ Imed Lamloum حقيقة ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا 2018

ذكرت "رويترز" أن الإعلان عن عقد المؤتمر يشير إلى رغبة في إظهار عودة الأمور إلى طبيعتها في ميناء بنغازي بعد أن أعلن القائد العسكري خليفة حفتر نهاية حملة لطرد مقاتلين إسلاميين في يوليو/ تموز.

واستمرت الاشتباكات بوتيرة متقطعة في بعض المناطق المعزولة لكن الحياة عادت لطبيعتها في باقي أنحاء المدينة وإن كانت بعض الأحياء تعرضت لدمار شبه كامل بفعل القصف والضربات الجوية.

وقال منظمون إن المؤتمر سيعقد تحت مسمى "المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي" في الفترة من 19 إلى 21 مارس/ آذار. وأضافوا في دعوة نشرت على الإنترنت أن معرضا مدته ستة أيام سيقام في نفس الشهر.

وحفتر حليف للحكومة ومجلس النواب في شرق ليبيا. وأوضحت الدعوة أن المؤتمر سيكون برعاية مجلس النواب.

ووفقا لـ"رويترز" فإن الأمم المتحدة سعت إلى مد الجسور بين طرفي النزاع الدائر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وجرى تعليق المحادثات في أكتوبر/ تشرين الأول.