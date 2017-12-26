فيديو مسيء لولي العهد الكويتي وضبط أربعة متهمين

صرحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم ضبط أربعة أشخاص بتهمة نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء لولي العهد.

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED الكويت: "جلسة المصالحة" تشترط الاعتذار للأمير علنا وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "المتهمين أعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".





وأشار البيان إلى أن المتهمين "يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة".





وأضافت الوزارة أن جهاز أمن الدولة الداخلي يبحث عن شخص خامس هارب متهم في نفس القضية.





وتابع البيان أن السلطات أحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة وتحديد دور كل منهم.





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تسجيل فيديو يظهر فيه ولي العهد وهو يشير بيديه لمجموعة من الشخصيات العامة خلال افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم ساعيا فيما يبدو لتوجيههم بمن يجب أن يصافح الأمير أولا، غير أن "رويترز" أكدت على أنه لم يتضح بعد إن كان هذا المقطع هو موضوع التهمة أم لا.