تسجيل
23:35 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    العاصمة السورية دمشق

    انطلاق مشروع سوري يضع دمشق على خارطة الحداثة العمرانية العالمية... فيديو

    © Sputnik. Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    تواصل سوريا نهوضها التدريجي في العام السابع من الحرب السورية، وترج اليوم إلى العالم بتجربة عمرانية رائدة على مستوى المنطقة لتطوير مناطق السكن العشوائي من خلال المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، بحسب "سانا".

    الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد - دمشق، سوريا 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2017/ Louai Beshara
    دمشق في سنة الحرب السابعة... تحيي الميلاد
    تحدثت "سانا" عن مشروع "ماروتا سيتي"، التي تعني بالسريانية "السيادة والوطن"، الذي أطلقه المعنيون في محافظة دمشق لتنفيذ مشروع المرسوم على أرض الواقع في المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة خلف الرازي والتي يطمحون لبنائها للانتقال من سكن عشوائي إلى موقع حضاري خدمي بمواصفات عالمية خاصة أنها تشكل أولى محطات إعادة الإعمار في سورية.

    وأضافت "سانا" أنه وبالوقوف عند آخر محطات تنفيذ مشروع المرسوم الذي يقضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق "الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي" أوضح مدير تنفيذ مشروع المرسوم التشريعي 66 المهندس جمال اليوسف أن تنفيذ الأعمال يسير بوتيرة عالية سواء على مستوى الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بالمواطنين أو بالنسبة لتنفيذ البنى التحتية حيث أعلنت المديرية في الـ 19 من الشهر الحالي عن أسماء مستحقي السكن البديل من المواطنين الذين كانوا يقطنون تلك المنطقة قبل إخلائها.

    وتعد قضية السكن البديل والمناسب من أكثر الأمور التي شكلت هاجسا كبيرا لدى المواطنين القاطنين في تلك المنطقة لكن هذا الأمر بالذات كان النقطة الأبرز التي تميز وركز عليها المرسوم 66 حيث تم إلزام الإدارات بنص تشريعي واضح لتأمين السكن البديل للمواطنين في نفس مكان التنظيم.

    واليوم وبدلا من أن يسكن المواطن في بيت عشوائي لا يملك أدنى متطلبات الحياة الأساسية من حيث البيئة والخدمات سيحصل على بناء جديد مع كامل الخدمات وبسعر التكلفة وبالتقسيط المريح وفق تصريح المهندس اليوسف الذي أضاف إن "المرسوم منح تسهيلات كبيرة وبسط الإجراءات حيث تجاوز عدد المستفيدين من السكن البديل 90 بالمئة وقارب عددهم 5000 مستحق وهو لم يحدث سابقا".

    أما بالنسبة للمواطنين غير المستحقين والذين لم يتجاوز عددهم 10 بالمئة فإنهم أيضاً يمتلكون فرصة تقديم اعتراض حتى تاريخ 31-1-2018حسب اليوسف الذي قال "نحن على استعداد لإعادة النظر بأي قرار اعتراض والعدول عنه في حال استحقاق المواطن ومن لم يستحق سكناً بديلاً خصصنا له بدل أجار لمدة سنتين وفق تعليمات المرسوم".

    وأبدى مجلس الوزراء السوري استعداده لتقديم كل ما يحتاجه المشروع من إجراءات إدارية أو تشريعية أو دعم مالي بحيث لا يتوقف العمل به حتى إتمام تنفيذه بشكل كامل وبالفترة الزمنية المحددة له.

    الجدية في العمل لإنجاز مشروع ضخم ومتميز تفسر إرسال العديد من المحافظات طلبات إلى مجلس الوزراء بتعميم التجربة على المناطق العشوائية فيها من خلال إصدار مراسيم مشابهة "كون نص المرسوم خاصا بمحافظة دمشق" أو السعي لإقرار قانون عام يطبق في المناطق كافة وهو ما تتم دراسته حالياً وفق كلام اليوسف فيما كان وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أعلن مؤخراً أن مشروع قانون بهذا الخصوص أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب لمناقشته.

    وبالنسبة لإنجاز البنى التحتية في المشروع والتي تتم بخبرات وطنية من محافظة دمشق ومؤسسة الإنشاءات العسكرية أوضح اليوسف أنها تنفذ بوتيرة عالية ووفق الجداول الزمنية والبنود العقدية المحددة حيث تجاوزت نسبة إنجاز بعض الأعمال 80 بالمئة وأخرى 85 بالمئة كالتأسيسات وترحيل الأنقاض والانفاق وغيرها مشيرا إلى أن البنية التحتية بالكامل ستكون جاهزة مع بداية العام المقبل وبالتوازي ستكون المديرية أصدرت موافقات رخص البناء للبدء بتشييد الأبنية خلال مدة أقصاها 5 سنوات مؤكدا أنه "لن يتم منح موافقات رخص البناء إلا للتصاميم المميزة غير التقليدية لتكون لائقة بهذا المشروع الضخم".

    تبلغ مساحة المشروع التنظيمي "المنطقة الأولى منه ذات الرقم 101 منطقة جنوب شرق المزة (مزة- كفرسوسة)" مليونين و149 ألف متر مربع وتضم 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 60 ألف نسمة أي ثلاثة أضعاف استيعابها السابق حيث احتلت الأبراج 17 بالمئة فقط من مساحة الأرض والجزء الأكبر والذي يقدر بـ35 بالمئة مخصص للمساحات الخضراء ما يضفي ميزة أخرى للتنظيم حيث يوفر المشروع 110 آلاف فرصة عمل تشغيلية و27 ألف فرصة عمل دائمة ويضم المشروع حدائق ومساحات مائية ورياضية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية بينها مركزان صحيان ومركز إطفاء و17 مدرسة وروضة أطفال وخمس دور عبادة وموقف طابقي للسيارات.

    وتبلغ مساحة المنطقة الثانية المحدثة "مزة- كفرسوسة — قنوات بساتين —داريا —قدم" 880 هكتارا وتحتل نسبة 10 بالمئة من مساحة دمشق حسب المهندس اليوسف الذي ذكر أن "إخلاء المنازل والانطلاق بأعمال البنى التحتية سيبدأ فيها خلال العام المقبل بالتوازي مع البدء بتشييد الأبنية في المنطقة الأولى".

    وبالنسبة للأعمال القانونية التي أيضاً شكلت ميزة تحصل للمرة الأولى في تنفيذ المشاريع الضخمة منح المرسوم طريقة عمل تناسب المدد الزمنية المحددة للتنفيذ حيث تم تفريغ لجان قضائية لإجراء الأعمال القانونية الخاصة بالمشروع وقضايا المواطنين في مبنى المديرية الواقعة ضمن أراضي العمل وتم إنجاز 8200 دعوى قضائية للمواطنين بأربعة أشهر ونصف الشهر.    

    انظر أيضا:

    الاقتصاد السوري يواصل تحسنه ومؤشر الصادرات في ازدياد
    الاقتصاد السوري في طريقه لاستعادة عافيته بعد ست سنوات من الأزمة
    وزير النفط السوري: خدمات نفطية روسية قريبا في دمشق
    وزير الصناعة السوري يكشف لـ"سبوتنيك" محاور خطة تطوير القطاع
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إعادة الإعمار في سوريا, الحكومة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض ديد موروز (بابا نويل) و سنيغوروتشكا في كراسنودار، روسيا
    فتيات "سنيغوروتشكا" الروسية
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك