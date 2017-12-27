غيراسيموف: المستشارون العسكريون الروس متواجدين في جميع وحدات الجيش السوري تقريبا

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن المستشارين العسكريين الروس متواجدون في جميع وحدات الجيش السوري تقريبا.

موسكو — سبوتنيك . وقال غيراسيموف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "إننا نعمل بجد مع القوات السورية الحكومية وإن مستشارينا متواجدين في جميع الوحدات تقريبا".

وأضاف غيراسيموف: "خلال عامين (مدة مشاركة روسيا في عملية القضاء على الإرهابيين الدوليين في سوريا) حصل الضباط، وصغار القادة من الجيش السوري على خبرة عملية كبيرة، والآن هم قادرون على القيام بعمليات عسكرية والدفاع عن أراضيهم".

وأوضح غيراسيموف: "منذ بداية الأحداث في سوريا راقبت الأركان العامة الوضع، وعرف خصوصية تكتيك هذه العصابات. وأدركنا أنه بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية، هم يستخدمون أعمالا تكتيكية".