الجيش السوري يمهل مسلحين قرب الحدود الإسرائيلية 72 ساعة للاستسلام

قال معارضون، أمس الثلاثاء، إن الجيش السوري وحلفاءه وجهوا لمسلحين محاصرين في منطقة استراتيجية عند التقاء الحدود الإسرائيلية واللبنانية مع سوريا إنذارا نهائيا للاستسلام أو مواجهة هزيمة عسكرية مؤكدة.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev الأركان الروسية تكشف عن هدفها العسكري في سوريا 2018

ونقلت رويترز عن إبراهيم الجباوي، وهو مسؤول بالجيش السوري الحر ومطلع على الوضع على الأرض، قوله: أُعطيت لهم مهلة 72 ساعة للاستسلام حيث يذهب المقاتلون إلى إدلب أو ضرورة التوصل إلى تسوية لمن يرغب في البقاء.

وقال مسؤول آخر بالمعارضة طلب عدم نشر اسمه إنه تم إبلاغهم بأن يستسلموا وإلا فسوف يواجهون حلا عسكريا.

ويحاصر مقاتلو المعارضة في بيت جين معقلهم الرئيسي بعد خسارة التلال والمزارع الاستراتيجية المحيطة بها هذا الأسبوع في أعقاب شهرين من القصف والغارات الجوية شبه اليومية.

ويكثف الجيش السوري هجوما ضاريا ضد مسلحين من المعارضة السنية في جيب عند سفح جبل الشيخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بدء إجلاء حالات طبية حرجة من جيب محاصر تسيطر عليه المعارضة في الغوطة الشرقية بسوريا.