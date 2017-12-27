الجيش السوري يمهل مسلحين قرب الحدود الإسرائيلية 72 ساعة للاستسلام

وقال مسؤول آخر بالمعارضة طلب عدم نشر اسمه إنه تم إبلاغهم بأن يستسلموا وإلا فسوف يواجهون حلا عسكريا.
ويحاصر مقاتلو المعارضة في بيت جين معقلهم الرئيسي بعد خسارة التلال والمزارع الاستراتيجية المحيطة بها هذا الأسبوع في أعقاب شهرين من القصف والغارات الجوية شبه اليومية.
ويكثف الجيش السوري هجوما ضاريا ضد مسلحين من المعارضة السنية في جيب عند سفح جبل الشيخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية واللبنانية.
في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بدء إجلاء حالات طبية حرجة من جيب محاصر تسيطر عليه المعارضة في الغوطة الشرقية بسوريا.
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