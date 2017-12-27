وزير دولة عربية: إيران "شيء مؤقت"

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيئ مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيئ مؤقت".
أكرر و لن أضيع الفرصة ، ايران شيئ مستدام ، اما الجمهورية الاسلامية فهي امر طارئ ، و وضع غريب و شيئ مؤقت— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".
الجمهورية الاسلامية و اتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض ، و يتآمرون عليه. حفظ الله الملك و رجاله المخلصين#القائد_العام— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017
وتابع الوزير البحريني في تغريدة أخرى: "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".
إن لم يعجب الجمهورية الاسلامية كلامنا فلتشرب البحر، و تضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن و الاشقاء نقف لها ، و لأتباعها و لمشروعها بالمرصاد— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017
وكانت إيران ردت، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة".
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