وزير دولة عربية: إيران "شيء مؤقت"

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيئ مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيئ مؤقت".

أكرر و لن أضيع الفرصة ، ايران شيئ مستدام ، اما الجمهورية الاسلامية فهي امر طارئ ، و وضع غريب و شيئ مؤقت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".

الجمهورية الاسلامية و اتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض ، و يتآمرون عليه. حفظ الله الملك و رجاله المخلصين#القائد_العام — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017

وتابع الوزير البحريني في تغريدة أخرى: "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".

إن لم يعجب الجمهورية الاسلامية كلامنا فلتشرب البحر، و تضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن و الاشقاء نقف لها ، و لأتباعها و لمشروعها بالمرصاد — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 26, 2017

​وكانت إيران ردت، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة".