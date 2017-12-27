التحقيق مع وزير دفاع عربي سابق بتهمة الفساد

لا صوت يعلو فوق الضجيج الإعلامي الذي أحدثته الحملات التي شنتها بعض الحكومات العربية ضد الفساد، وأبرزها المملكة العربية السعودية.

كشف مصدر نيابي عراقي، عن تحقيقات بشأن قضايا فساد، مع شخصيات ذات رتب عالية متقدمة بينهم علي عيدان، وعبود كنبر، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وقائد القوة الجوية، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع، والمعاون للمستشار القانوني"، بحسب "السومرية نيوز".

© AP Photo/ Hadi Mizban على خطى السعودية...دولة عربية في طريقها لـ"ثورة" على الفساد وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض التحقيقات تجري في مركز شرطة الكرادة كقضية قائد القوة الجوية، بينما يحقق مع الآخرين في وزارة الدفاع".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن أنه بصدد إطلاق حملة كبيرة ضد الفساد، بعد تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في العاصمة بغداد العام الماضي.

وقال العبادي، إن "حملة كبيرة مرتقبة ستطلق ضد الفاسدين وعليهم إعادة الأموال التي اختلسوها من الشعب العراقي"، محذراً "الفاسدين من اللعب في النار، لأن مصيرهم سيكون السجون".

من جانبه، قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، يوم الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن مؤسسات الدولة تعاني من الفساد، وعلى الجميع التصدي له، والحد من إنسابيته في المؤسسات الحكومية.

وأضاف، خلال كلمة له في المؤتمر الأول لتأهيل القطاع الصحي في بغداد، أن: "الفساد في العراق أخذ مأخذه في مؤسسات الدولة، ونتمنى على الجميع الوقوف أمام هذه الآفة، والحد من انسيابها".