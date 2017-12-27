"أنصار الله" تنفذ كمينا يوقع قتلى في صفوف قوات هادي غربي اليمن

سقط 6 جنود من الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي بين قتيل وجريح إثر كمين نصبه مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر ميداني "حوثي" لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" "نفذوا اليوم الأربعاء كمين محكما، على رتل للجيش اليمني شمال منطقة يختل في مديرية المخا الساحلية التابعة لتعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود وإعطاب آليتين".

وأضاف المصدر أن مدفعية "أنصار الله" "قصفت تجمعات لقوات الرئيس هادي غرب تبة حرزين، وقرب معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع، بتعز".

ولفت المصدر إلى أن "القصف ألحق خسائرا في صفوف الجيش اليمني".

وتشهد محافظة تعز معارك متواصلة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بين "أنصار الله" والقوات الحكومية، وكان التحالف بقيادة السعودية قصف سوقا شعبية في مديرية التعزية بتعز، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع نحو 100 مدني بين قتيل وجريح.

وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 أذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.

وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن "إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألفا و520 مدنيا".