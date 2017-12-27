تسجيل أكثر من 1.6 مليون ليبي تمهيدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية إن عدد الليبيين المسجلين في السجل الانتخابي تجاوز المليون و600 ألف ناخب، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق خارطة طريق تتبناها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية القائمة منذ سنوات.

© AFP 2017/ Abdullah Doma ليبيا: مؤتمر لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن الليبية

وأشارت المفوضية في بيان نشرته الوكالة الليبية الرسمية للأنباء إلى أن "مجموع الناخبين المسجلين لدى المفوضية حتى 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري بلغ مليون و616 ألفًا و59 ناخبًا".

ودعا عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات جميع الأطراف إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا على أن المفوضية ليس لديها أي نوع من الإقصاء لطرف على الآخر.





وأكدت المفوضية من خلال موقعها على الإنترنت على أنه لا توجد مشكلة في التسجيل، "عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، وفي حال وجود أي مشكلات أو صعوبات فنية تعترض المواطن بالإمكان حلها بشكل نهائي فور الاتصال بالمركز على الرقم 1441".





وبدأت عملية تسجيل الناخبين في 6 ديسمبر/ كانون أول الجاري، ومن المقرر أن تستمر شهرين، لكن ليس معلومًا متى ستجرى الانتخابات.





وبلغ عدد الناخبين المسجلين عام 2014، الذي شهد آخر انتخابات برلمانية، 1.5 مليون ناخب.





وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أعلن الأسبوع الماضي، عن تقدم في خطة العمل، التي تبناها مجلس الأمن الدولي، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتركز على إجراء انتخابات في ليبيا.