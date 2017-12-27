طيران التحالف العربي يوجه ضربة قاصمة لـ"أنصار الله"

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 40 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بينهم 3 قيادات ميدانية، في محافظة الضالع وسط اليمن.

قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر.نت"، إن طيران التحالف شن، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لمسلحي "أنصار الله"، في تبة القاضي ونقطة على المدخل الغربي لمدينة دمت بالضالع، وقرية خاب، وموقع المردعة في قرية العرفاف جنوب دمت.

ووفقا لموقع الجيش، أدت الغارات لمقتل 40 مسلحا من جماعة "أنصار الله"، بينهم مشرف الجماعة في دمت المكنى بأبو الكرار، والقياديين الميدانيين أحمد حملة المكنى بأبو البراء، وأبو علي أحمد السراجي.

وأفاد الموقع أن الغارات تسببت في إعطاب آليات عسكرية ومخازن أسلحة للجماعة، لافتا إلى أن قتلى وجرحى الجماعة تم نقلهم لمحافظة ذمار، ومديرية يريم، التابعة لمحافظة إب وسط اليمن.

وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.

وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألف و520 مدنيا.

وأوضح التقرير الأممي أن غارات التحالف كانت السبب الأول لمقتل وإصابة هؤلاء، مؤكدا أن 5144 مدنيا يمنيا قتلوا، ربعهم من الأطفال، منهم نحو 3177 قتلوا بسبب قوات التحالف، منذ بدء الحرب في أذار/ مارس 2015، وحتى 30 آب/ أغسطس الماضي، فيما وصل إجمالي الجرحى 8749 شخصا، تسبب التحالف في إصابة أكثر من 3 آلاف منهم.