مقتل جندي سعودي برصاص "أنصار الله" في جيزان

لقي جندي سعودي، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، مصرعه برصاص مسلحي جماعة "أنصار الله"، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ" سبوتنيك " بأن "وحدة القناصة في جماعة أنصار الله قتلت اليوم الأربعاء، جنديا سعوديا في تبة القمامة بجيزان".

وأشار المصدر إلى أن "أنصار الله" قصفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية شرق موقع الكرس وشمال قريتي حامضة والخل في جيزان"، مشيرا إلى أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت مواقع للجيش السعودي في مدينة الربوعة ومنفذ علب وخلف موقع المسيال في قطاع عسير.

وأضاف "شن مسلحي أنصار الله هجوما بالمدفعية على تجمعات للجنود السعوديين في موقعي نهوقة والسديس بقطاع نجران".