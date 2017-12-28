تسجيل
14:35 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الشرطة السعودية

    بعد الإفراج...المحتجزون الإثيوبيون يروون ما جرى لهم في السجون السعودية

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    102

    قال مهاجرون إثيوبيون ممن جرى ترحيلهم قسرا من المملكة العربية السعودية في حملة أمنية جديدة، إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم.

    وقال ستة مرحّلين تحدثوا لوكالة "أسوشيتيد برس" في مطار العاصمة أديس أبابا، إن ممتلكاتهم وأمتعتهم سرقت من قبل "ضباط الشرطة السعوديين" الذين تقاسموا أموالهم فيما بينهم، وقال بعضهم إن أولئك الذين حاولوا الفرار من الشرطة أصيبوا بجراح.

    وقال صادق أحمد، المعلم السابق الذي ذهب إلى المملكة العربية السعودية قبل خمس سنوات، واعتقل لمدة 11 يوما قبل ترحيله: "كانت زنزانة السجن قذرة جدا، كانت مثل المرحاض، رغم سوء الحالة الصحية لبعضنا، وليس هذا فحسب بل سُرقت أمتعتنا، جئت إلى هنا بلا شيء، وأنا أعرف الكثير من الناس الذين فقدوا عقولهم بسبب هذا العذاب".

    محمد بن سلمان
    © REUTERS/ HANDOUT
    طاقم تلفزيوني حاول الاقتراب من قصر بن سلمان في فرنسا...شاهد ما حدث لهم

    وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، إنه في مقابلات مع عشرات المهاجرين اليمنيين في حملة قمع سعودية سابقة في عام 2014، وصف العديد منهم "الانتهاكات الجسيمة أثناء عملية الاعتقال والترحيل، بما في ذلك الهجمات التي شنتها قوات الأمن"، وقال إن المنظمة لم توثق الحملة الحالية.

    وقالت المرحّلة فوزية عمر، إنها أمضت شهرا في السجن ولكن سمح لها بإحضار أمتعتها، مضيفةً: "بقيت في السعودية لمدة خمس سنوات فقط لدعم عائلتي وأشقائي الآخرين، لقد عانينا كثيرا، ولن أكرر ذلك الخطأ أبدا".

    ويقدر أن  400 ألف مهاجر إثيوبي كانوا يعيشون في المملكة العربية السعودية، وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن "عدد العائدين يمكن أن يرتفع في الأسابيع المقبلة"، مضيفة أن هناك حاجة إلى 30 مليون دولار لتغطية احتياجاتهم الفورية، بما في ذلك وسائل النقل إلى الوجهات النهائية.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة: غارات "التحالف بقيادة السعودية" قتلت 68 مدنيا يمنيا في يوم واحد
    الجحافي: تمرد وهروب 328 ضابطا وجنديا يمنيا من معسكر تدريب في السعودية
    مفاجأة... أجانب داخل "الريتز كارلتون" مع الأمراء المحتجزين في السعودية
    إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في السعودية
    بالفيديو... حادث مأساوي في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    ترحيل عمالة, أخبار إثيوبيا, أخبار السعودية, هجرة غير شرعية, الهجرة غير الشرعية, الحكومة السعودية, مهاجرون, السعودية, إثيوبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    رسم غرافيتي في شوارع عمان، روسيا 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    هنا عمّان... والغرافيتي فن
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
    خريطة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك