إجلاء حالات طبية حرجة من الغوطة الشرقية لدمشق

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوع، تم التوصل لاتفاق بين ممثلين عن الحكومة السورية وقيادات فصيل "جيش الإسلام" الموجود في الغوطة الشرقية لدمشق الذي يختطف عشرات المدنيين منذ أعوام في سجونه، حيث جرى بموجبه إخراج عدد من الحالات الطبية الحرجة من المنطقة إلى مشافي العاصمة السورية لتلقي العلاج اللازم.

© Sputnik. Maihub Nizar تضارب مصالح الميليشيات يعرقل خروج "النصرة" من الغوطة الشرقية

إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المدنيين المخطوفين لدى "جيش الإسلام".

قام فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بعملية إجلاء طبي من منطقة خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق.

وتم إخراج أربع حالات حرجة مع عوائلهم مساء أمس الأربعاء كمرحلة أولية من الاتفاق إلى مشافي دمشق الحكومية لتلقي العلاج اللازم، منهم مصاب بمرض السرطان وآخر بفشل كلوي إضافة إلى مريضين بسوء التغذية،

ومن المقرر أن تتم المرحلة الثانية من إجلاء المرضى البالغ عددهم تسعةً وعشرين شخصاً بينهم أطفال اليوم الخميس وفقاً لما أفادته مصادر طبية سورية لـ"سبوتنيك".

وأكدت هذه المصادر أنّ "إخراج الحالات الحرجة يوم أمس توازى مع إخراج مخطوفين من قبل "جيش الإسلام" المتواجد في المنطقة.

© Sputnik. Ali Hassan سيارات الإسعاف في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق

وتحدث مصدر مطلع على الاتفاق لـ"سبوتنيك" أنّ "عمليات إجلاء المرضى و إخراج المخطوفين تعتبر خطوةً جيدة على درب تسوية غوطة دمشق الشرقية بعد أن فشلت جميع محاولات المصالحة خلال السنوات الماضية".

لافتاً إلى أنّ "كل الحملات والاتهامات التي أطلقها المسلحون على تنسيقاتهم حول اتهام الجيش السوري بمحاصرة الغوطة الشرقية عاريةٌ عن الصحة"،

مشيراً إلى أنّ "الحكومة السورية وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة كانت ومازالت تقدم مساعدات غذائية ودوائية إلى أهالي الغوطة الشرقية إلّا أنّ فصيل "فيلق الرحمن المسلح" قد هاجم المقرات الإغاثية مرات عديدة واستولى على كل ما فيها من

أدوية وغذاء".