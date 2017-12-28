وزير الخارجية الإماراتي يزور مصر

يزور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد القاهرة قريبا، للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية التي تهم البلدين، على أن يعقد على هامشها منتدى لرجال الأعمال لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية فقد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإماراتي اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وذلك في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين الوزيرين حول القضايا والتحديات الإقليمية، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتدادا لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي، بحسب البيان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن المحادثات بين الجانبين "عكست الإدراك الشامل لطبيعة التحديات المحيطة بالمنطقة، والتطابق في المواقف، والأهمية البالغة للتنسيق والتعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة تلك التحديات"، بحسب البيان.

وأكد الجانبان خلال اللقاء "رفضهما لكافة أشكال التدخل الأجنبي من خارج الإقليم في شؤون الدول العربية، وحرصهما على اتخاذ مواقف مشتركة من شأنها أن تحافظ على المصالح العليا للدولتين والشعبين المصري والإماراتي، وتعزز من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة"، وفق البيان.

وأحاط شكري بن زايد بآخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة ونتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا، حيث أكد شكري على "الثوابت المصرية في هذا الشأن والمرتبطة بشكل مباشر بالأمن المائي المصري"، بحسب البيان.

وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة للإمارات فور انتهاء زيارته لأثيوبيا بهدف معالجة تعثر المفاوضات حول سد النهضة.