المتحدث العسكري المصري: استشهاد ضابط و5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سيناء

قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 3 أفراد تكفيريين وبحوذتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها.