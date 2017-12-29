سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة داخل إحدى المستوطنات الإسرائيلية

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما سقط صاروخ ثالث بالقرب من أحد المباني داخل مستوطنة ناحال عود شرقي القطاع دون وقوع إصابات.

© Sputnik. Ibrahim Elkhatib فنان من غزة يلجأ لبيع مشغولات بأصداف البحر بعد أن فقد عمله

القدس-. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. منظومة القبة الحديدة اعترضت صاروخيْن".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في محيط قطاع غزة، فور إطلاق الصواريخ منها، وقام الجيش الإسرائيلي بالدفع بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى مكان سقوط الصواريخ والقيام بعمليات بحث وتفتيش.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، منها "هآرتس"، أن الصاروخ الثالث أصاب أحد المباني في مستوطنة ناحال عوز، دون وقوع إصابات.