رفع أسعار التأمين على المركبات في المملكة والسبب المرأة

بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وتسارع نمو أعمال التأمين الصحي، تتوقع شركة "الجزيرة كابيتال" أن أسعار التأمين على المركبات سترتفع مرة أخرى.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE مواطن سعودي يعلم زوجته قيادة السيارة (صورة)

أوضحت شركة الأبحاث أنه بسبب ضعف انتشار خدمة التأمين يتوقع أن أقساط التأمين في قطاع المركبات يظل ضعيفا نظرا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، وفق صحيفة " صدى " الإلكترونية.

وصدر الأمر السامي الملكي باعتماد إصدار رخص قيادة للذكور والإناث في المملكة، على حد سواء، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، منذ تأسيسها قبل 87 عاماً.

وجاء في الأمر السامي السعودي، "اعتماد إصدار رخص قيادة للذكور والإناث على حد سواء…ونشير إلى الإيجابيات المتوخاة من السماح للمرأة بالقيادة، مع مراعاة الضوابط".

وأشار الأمر السامي، إلى أن رأي أغلبية علماء الدين بشأن قيادة المرأة، هو "الإباحة من حيث الأصل"، مع ضرورة إيجاد ضمانات شرعية ونظامية، منوهاً بالمحافظة على أمن وسلامة المجتمع السعودي.

ولاقى القرار ترحيباً وطنياً وعربياً ودولياً، ووصفته الخارجية الأمريكية بـ"الخطوة العظيمة في الاتجاه الصحيح".

وتشهد السعودية، في الفترة الأخيرة، قرارات وأوامر ملكية تصدر لأول مرة في صالح المرأة، بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، وكذلك تمكين المرأة من الخدمات (الزواج، والسفر، وغيرها)، دون شرط الحصول على موافقة ولي أمرها، الذي كان يعمل به سابقاً وفق أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة على أراضي المملكة.