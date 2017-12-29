قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد قرية تل مرق في ريف إدلب الجنوبي

صرح قائد ميداني إلى وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "الجيش السوري استعاد قرية تل مرق في ريف إدلب الجنوبي".

© Sputnik. Morad Saeed خبير عسكري: الجيش السوري يجهز لتحرير المناطق المرتبطة بالجولان المحتل

دمشق- سبوتنيك. وقال إن "الجيش السوري تقدم باتجاه إدلب من ثلاثة محاور، الأول من اتجاه ريف حلب الجنوبي الغربي باتجاه مطار أبو الضهور في ريف إدلب، والمحور الثاني من أثريا في ريف حماة الشرقي، في حين كان المحور الثالث من ريف حماة الشمالي الغربي".

القائد الميداني تحدث عن معارك شرسة يخوضها الجيش ضد تنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها على المحاور الثلاثة، والتي تكبدت خلالها النصرة خسائر فادحة في العديد والعتاد وكانت خسائرها كبيرة في مسلحيها الاجانب.