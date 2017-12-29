مجموعات مسلحة تحرق مقراتها لدى وصول الجيش السوري...فما السر

أخرج الجيش العربي السوري العشرات من أفراد المجموعات المسلحة مع بعض أفراد عائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري من منطقة بيت جن باتجاه إدلب، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن حرصا على حقن دماء المدنيين وحماية البنى التحتية والمنشآت في المنطقة انطلقت بعد ظهر اليوم 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب".

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis وسائل إعلام: مروحيات أمريكية تجلي عددا من قادة "داعش" في سوريا

وذكر موفد (سانا) أن أفراد المجموعات المسلحة سلمت السلاح الثقيل قبل أن تقوم وحدات من الجيش العربي السوري بالدخول إلى قرية مغر المير وتل مروان وتمشيطها وتأمينها بشكل كامل.

وأكد الموفد من خلال مشاهداته أن المجموعات المسلحة عمدت إلى إحراق مقراتها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء الوثائق والقرائن التي تكشف القوى والدول الراعية لها.

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال الأسابيع الماضية عملية عسكرية مركزة ودقيقة في منطقة بيت جن ومغر المير بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها.