"أنصار الله" يعلنون عن قتل 3 عسكريين سعوديين

موسكو — سبوتنيك. وأفاد مصدر في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك"، بأن "وحدة القنص في "أنصار الله" قتلت، يوم الجمعة، جنديين في الجيش السعودي بموقع العبادية وموقع مستحدث شرق جحفان في قطاع جيزان، كما سقط جندي سعودي ثالث قتيلاً في مجازة بقطاع عسير".
كما تحدث المصدر عن أن قوات المدفعية التابعة لـ "أنصار الله" قصفت معسكر الحداد وتجمعاً عسكرياً سعودياً شرق جبل سبحطل في قطاع عسير.
وشن مسلحو "أنصار الله" قصفاً بقذائف المدفعية على تجمعين للجيش السعودي في رقابة السديس وقبالة منفذ الخضراء بقطاع نجران.
وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت مقتل الملازم أول محمد بن سعيد الأسمري والعريف علي بن محمد علي السهيمي القرني خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.
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