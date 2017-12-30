البنتاغون: "داعش" ينتقل إلى وادي نهر الفرات في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين، "بعضهم هرب، هذا يحدث خلال الحروب ومن الواضح أنهم انتقلوا إلى الجزء الأوسط من وادي نهر الفرات. نحن الآن ندمر الخلافة التي أعلنوها في محاولة لإنقاذ الأبرياء".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عن الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش على ضفتي نهر الفرات في سوريا، قائلا، "النصر تحقق وهزيمة الإرهابيين اكتملت"، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال إلى العملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في سياق تطور هذه العملية.
إلا أن البنتاغون أعلن أنه "بكل احترام لا يتفق" مع روسيا بأن داعش هُزم على ضفتي الفرات في سوريا.
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